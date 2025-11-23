Torneo Regional Amateur: Alianza realiza denuncia policial y no juega el partido por amenazas

Al ingresar al estadio

El plantel de Alianza de Cutral Co llegó a la ciudad de El Chañar para disputar el último partido de la fase de grupos y no pudo ingresar a los vestuarios.

En el momento que el plantel se disponía a ingresar a la zona de los vestuarios del “Estadio Municipal” fueron amenazados por un grupo de personas que se encontraban en el lugar.

Las personas que serían simpatizantes del club y también parte de la dirigencia impidieron el ingreso. Y luego los amenazaron. Según la denuncia radicada por Alianza les dijeron “ahora van a ver lo que es jugar con presión” y también “les vamos a dar un poquito de los que nos hicieron allá” haciendo referencia a los incidentes violentos al terminar el partido en cancha de Alianza, que fueron provocados principalmente por dirigentes de San Patricio del Chañar que se enfrentaron a hinchas del club de Cutral Co.

Fue allí que les dijeron que los hinchas (estas personas que habían protagonizado los hechos de violencia) los iban a esperar en el vestuario. “Llama a los muchachos que los esperen en el vestuario” les dijeron y también “depende de ustedes si quieren que esté todo bien acá”.

Según la denuncia de Alianza estas expresiones violentas llegaron de parte del presidente y el vicepresidente del club San Patricio del Chañar.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Alianza esperaron sobre la vereda y decidieron realizar la denuncia correspondiente en la comisaría N°13 de la localidad. Ya en la dependencia policial fueron informados que la fuerza policial los podía acompañar hasta el estadio pero no dentro de los vestuarios, por lo que se consideró que no había garantías de ingresar ya que los propios dirigentes les habían anticipado que los violentos los iban a esperar para golpearlos, herirlos o, en el mejor de los casos, intimidarlos.

Todas estas acciones fueron premeditadas por el Club San Patricio del Chañar que en la previa había presentado una nota en donde responsabilizaban a Alianza si había incidentes y prohibieron la transmisión del partido que siempre hace 299 Deportes.

Ante esta serie de irregularidades, es que la dirigencia de Alianza y el plantel de jugadores junto al cuerpo técnico decidieron no disputar el partido, aunque el árbitro, irresponsablemente, había dicho que que había garantías para jugar.