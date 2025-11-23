Pre Federal de Básquet: Semifinal suspendida por falta de garantías en Neuquén

El partido entre Independiente y Pérfora no se pudo disputar por falta de garantías de seguridad y agresiones contra el público visitante.

En la previa del partido por el Juego 1 de las semifinales del Pre Federal, hubo inconvenientes entre los hinchas del elenco local y los de Pérfora al ingreso de “La Caldera”.

Desde el equipo de Plaza Huincul, realizaron un comunicado que decía lo siguiente: “El partido entre Pérfora e Independiente fue suspendido por el comisionado arbitral, al no garantizarse la seguridad en el estadio”.

“Nuestra hinchada sufrió agresiones, amenazas y ataques con piedras y objetos contundentes por parte de la parcialidad local, tanto en el ingreso como en la salida”.

“Queremos llevar tranquilidad: las familias y el plantel del Verde están regresando a casa gracias a una rápida organización de los representantes de Pérfora para retirarlos del lugar”.

Por último, el comunicado decía lo siguiente: “Repudiamos cualquier hecho de violencia. Pronto informaremos novedades sobre la continuidad de la serie”.