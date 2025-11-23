Picún Leufú se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Poblador

Un evento tradicional que reunirá a familias, crianceros, tropilleros y amantes de las jineteadas

Picún Leufú se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Poblador, un evento tradicional que reunirá a familias, crianceros, tropilleros y amantes de las jineteadas durante el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Zona Chacra N°1, ubicada a 11 kilómetros de la Ruta 40.

En total, la organización anunció más de 12 millones de pesos en premios entre todas las categorías.

Programación del sábado

Las actividades comenzarán a las 10:00, con el acto protocolar y el desfile de montados. Luego, a partir de las 11:00, habrá monta, pialada y pialada de capones para niños, con $100.000 en premios para el primero y segundo puesto.

El almuerzo criollo será a las 13:00, y desde las 14:00 se realizará la pialada de yeguarizo, que repartirá $3.000.000 en premios, además de $100.000 por lazo en grupos de cuatro, con cupos limitados.

A las 16:00, uno de los platos fuertes del día: el Gran Desafío de Grupa Surera, con $2.400.000 en premios y 40 caballos a confirmar.

El cierre de las actividades de campo está previsto para las 18:00, seguido por la bailanta con Alex y su Conjunto, con entradas desde $10.000 y $15.000 para el baile.

Programación del domingo

La jornada comenzará nuevamente a las 10:00, con la Carrera de Tambores, que otorgará $2.500.000 en premios, además de un costo de inscripción de $100.000.

Por la tarde, desde las 14:00, tendrá lugar el Gran Desafío de Basto con Encimera, con $4.000.000 en premios y 50 caballos a confirmar.

El cierre oficial del festival será a las 19:00.

Artistas y participantes

El evento contará con la participación de los payadores Luis Hernández y Thomas Hernández, el relator David Ceballos, los apadrinadores Cristian y Norberto Méndez, y los jurados Zurdo Chávez y Olfer Alvear.

La música en vivo incluirá a Xoxy y su Conjunto y artistas de diversas localidades de Neuquén.

Las entradas del domingo tendrán un valor de $15.000, mientras que la promoción por los tres días se venderá a $35.000.

Para stands, tropillas o pialada, la organización informó líneas exclusivas de WhatsApp.