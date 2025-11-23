Huerteros de Sauzal Bonito ofrecerán plantines en Plaza Huincul

En la Agencia de Producción Comarca, de Plaza Huincul

Los huerteros de Sauzal Bonito volverán a estar presentes en Plaza Huincul con una nueva jornada de venta de plantines frescos y productos de elaboración local. La actividad se realizará el 28 de noviembre a las 10:30, en la Agencia de Producción Comarca, ubicada en Chos Malal 44.

En esta oportunidad, el público podrá adquirir distintas variedades de tomate –redondo, cherry y perita– además de berenjena, morrón y ají, todos provenientes de cultivos familiares y de producción regional. También se ofrecerán dulces locales, elaborados de forma artesanal.

Para consultas o información adicional, los interesados pueden comunicarse al 299-6580400.