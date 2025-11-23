Cutral Co celebró la 28° edición del Abuelazo

Delegaciones de Añelo, Mariano Moreno, Neuquén, Plottier, Piedra del Águila, Loncopué, Allen, Cutral Co y otras ciudades participaron de la jornada.

El Centro Cultural José H. Rioseco fue sede este sábado de la 28° edición del Abuelazo, un tradicional encuentro regional que reunió a adultos mayores de diversas localidades de Neuquén y Río Negro. Delegaciones de Añelo, Mariano Moreno, Neuquén, Plottier, Piedra del Águila, Loncopué, Allen, Cutral Co y otras ciudades participaron de la jornada.

El evento contó con la presentación musical de Los Reyes del Cuarteto y Mariachis del Viento, que animaron la tarde con un repertorio festivo que hizo bailar a los asistentes desde el inicio.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, participó de la actividad acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la concejal Jesica Rioseco; la directora de la Tercera Edad, Alicia Villar; y funcionarios del Ejecutivo Municipal.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó el trabajo sostenido del municipio con las personas mayores y mencionó las iniciativas vigentes: “Tenemos un barrio de la Tercera Edad con más de 45 abuelos. Apoyamos año a año para que puedan viajar a Las Grutas”. Además, remarcó la importancia de priorizar a este sector: “En tiempos en los que el jubilado no está en el eje del presupuesto nacional, nuestra prioridad siguen siendo los niños, la gente de la tercera edad, los jubilados y pensionados”.

El Abuelazo, que se celebra desde hace casi tres décadas, se posiciona como una de las actividades recreativas y comunitarias más relevantes de la comarca, promoviendo la integración, el acompañamiento y la participación activa de los adultos mayores.