Avanza a buen ritmo la ampliación de la planta cloacal en la Comarca

Se trata de una obra estratégica que garantizará el saneamiento y la previsibilidad en las próximas dos décadas.

La ampliación y readecuación integral de la planta de tratamiento cloacal que comparten Plaza Huincul y Cutral Co avanza a paso firme, con un progreso superior al 26%. Se trata de una obra estratégica para la Comarca, que garantizará el saneamiento y la previsibilidad en las próximas dos décadas.

El proyecto es ejecutado de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, el EPAS y los municipios de ambas localidades, con una inversión tripartita que supera los 10 mil millones de pesos. La intervención contempla tanto la construcción de una nueva planta como la optimización de la infraestructura existente, ubicada en el mismo predio para aprovechar equipamiento y colectores ya desarrollados previamente y supervisados por el EPAS.

Avances en obra

Durante octubre se trabajó en distintos frentes en simultáneo: hormigonado de la cámara de rejas y la cámara de contacto, colocación de cañerías, construcción del cerco perimetral, movimiento de suelos y manejo de barros en las lagunas de tratamiento. Todas estas tareas forman parte de un plan integral que busca mejorar la capacidad operativa y la eficiencia del sistema cloacal.

Una obra estratégica para el ambiente y el desarrollo

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que se trata de “una obra clave para garantizar saneamiento y previsibilidad en la Comarca durante las próximas décadas”. Subrayó además que el criterio de gestión apunta a la inversión en infraestructura esencial:

“Mejorar la infraestructura sanitaria no sólo da respuesta a los vecinos: también es una medida ambiental imprescindible para proteger nuestros suelos y cursos de agua y asegurar un desarrollo sostenible”.

El presidente del EPAS, Gustavo Hernández, valoró el trabajo conjunto con ambos municipios y lo definió como parte de “acuerdos históricos que permiten desarrollar obras necesarias para ambas localidades”. Indicó que las obras responden al modelo de gestión neuquino, donde el Estado provincial y los gobiernos locales trabajan articuladamente para mejorar la calidad de vida de la población.

Saneamiento, prioridad provincial

Desde el inicio de la actual gestión, la Provincia lleva adelante un plan histórico de inversión sanitaria para revertir un déficit que afectaba a diversas localidades. Actualmente, hay obras y proyectos en marcha en Neuquén capital, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Chos Malal, Huinganco, Tricao Malal y Loncopué, consolidando al saneamiento como una política pública prioritaria para mejorar la calidad de vida y proteger el ambiente en todo el territorio neuquino.