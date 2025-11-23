Accidente en el camino a Mari Menuco: dos heridos graves

Un Fiat Uno y una camioneta gris doble cabina colisionaron de manera violenta por causas que aún se investigan.

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo sobre la Ruta 51, que pertenece a la región Comarca Petrolera, en el tramo que conduce al lago Mari Menuco, cuando un Fiat Uno y una camioneta gris doble cabina colisionaron de manera violenta por causas que aún se investigan.

En uno de los vehículos viajaban cuatro personas, y tras el impacto dos de los ocupantes resultaron con heridas de extrema gravedad, siendo clasificados en código rojo por el personal de emergencias. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo sanitario, con la intervención de dos ambulancias de San Patricio del Chañar, bomberos voluntarios y policía de Tránsito, quienes trabajaron en la asistencia de los heridos, el control del tránsito y la preservación de la escena.

Las autoridades continúan recabando información para determinar las causas del siniestro.