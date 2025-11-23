Abren las inscripciones para el jardín Pandi Aventuras del ciclo lectivo 2026

La convocatoria está dirigida principalmente a familias interesadas en la sala de 1 año

El jardín maternal Pandi Aventuras anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, que se realizará el miércoles 26 de noviembre, de 9 a 11 horas, en su sede ubicada en Juan Soufal N° 211 de Plaza Huincul.

La convocatoria está dirigida principalmente a familias interesadas en la sala de 1 año, destinada a infancias que cumplan un año al 30 de junio de 2026. Desde la institución informaron que, para esta sala, solo hay dos cupos disponibles, por lo que recomiendan a los tutores presentarse con puntualidad para garantizar el trámite.

Además, se habilitará la inscripción a la lista de espera para la sala de lactarios, que comprende bebés de 90 días a 11 meses. Debido a la alta demanda que suelen registrar los jardines maternales municipales, las autoridades señalaron que mantener actualizada la lista permite organizar el ingreso progresivo durante el año.

Para completar la inscripción, las familias deberán presentarse con el DNI del niño o niña y el de los tutores responsables. El trámite será estrictamente presencial.

Desde el jardín remarcaron la importancia de esta instancia para garantizar la cobertura educativa temprana y acompañar a las familias de la ciudad en el cuidado y desarrollo integral de la primera infancia.