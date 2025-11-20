UTN FRN realizó certificaciones para operarios de planta de gas en El Orejano

El proceso incluyó evaluaciones técnicas y prácticas específicas, orientadas a verificar que los trabajadores cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios

La Secretaría de Vinculación de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén (UTN FRN), coordinó una jornada de exámenes teórico-prácticos destinada a la certificación de operarios que se desempeñan en plantas de gas.

En esta oportunidad, la instancia evaluativa estuvo a cargo del ingeniero Horacio Spesot, quien se trasladó hasta el yacimiento El Orejano para supervisar la capacitación y certificación del personal de la empresa AESA.

El proceso incluyó evaluaciones técnicas y prácticas específicas, orientadas a verificar que los trabajadores cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para operar en instalaciones gasíferas bajo estrictos parámetros de seguridad y eficiencia.

Desde la UTN FRN destacaron que este tipo de certificaciones permiten actualizar competencias, fortalecer la profesionalización del personal y garantizar el cumplimiento de normas operativas dentro de la industria hidrocarburífera.