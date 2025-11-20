Torneo Oficial: Derrota de Alianza frente a Maronese

Como visitante

Maronese se impuso 2 a 1 sobre Alianza de Cutral Co en el encuentro correspondiente al Torneo Oficial de Lifune. El partido se definió en el segundo tiempo a favor del conjunto local, en un resultado que complica la posición de Alianza en la tabla.

La jornada se llevó a cabo en la cancha de Maronese. Alianza, que llegaba con 23 puntos y dos partidos pendientes, presentó una formación inicial con Romero en el arco, y en el campo de juego a Fuentes, Riquelme, Funes, Cerda, Marín, Braian González, Matías González, Goria, Rickenberg y Alejandro Díaz. Por su parte, Maronese alineó a Aldaya, Ponce, Rivas, Cortés, Tavermini, Gelvesz, Fonseca, Figueroa, Vázquez, Opaso y Gómez.

El encuentro fue el sexto enfrentamiento del año entre ambos equipos, siendo la estadística históricamente favorable a Alianza. Sin embargo, Maronese tomó la delantera. Cerca de los seis minutos del primer tiempo, Carlos Fuentes de Alianza recibió la primera tarjeta amarilla. Posteriormente, Maronese abrió el marcador luego de un tiro de esquina, cuando Ponce anotó el 1-0.

El desarrollo del primer tiempo tuvo incidentes, incluyendo una jugada donde Fonseca de Maronese cometió una falta violenta sobre Alan Riquelme, pero el árbitro solamente mostró la tarjeta amarilla. Alianza, pese a mostrar una postura ofensiva, se fue al descanso en desventaja, 1-0.

El segundo tiempo trajo movimientos en el marcador y en las decisiones arbitrales. Alianza consiguió el empate 1 a 1 mediante un remate de Joaquín Rickenberg. Poco después de la igualdad, el autor del primer gol, Ponce (Maronese), fue expulsado por una falta sobre Alejandro Díaz, dejando a Maronese con diez jugadores. Sin embargo, la paridad numérica regresó rápidamente, ya que Carlos Fuentes (Alianza) fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

A pesar de la igualdad en jugadores, Maronese logró desnivelar el marcador. Cerca del minuto 83, Vázquez anotó el 2-1, asistido por Correa. Alianza, que tuvo varias oportunidades de gol que no pudo concretar, no logró recuperar el empate.

La derrota complica las aspiraciones de Alianza en el torneo. Con este resultado, Alianza queda con 23 puntos, mientras que San Patricio, que ganó su partido, llega a 35 unidades.