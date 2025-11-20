Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cural Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anuncia para este jueves una temperatura máxima de 22° Centígrados y la mínima de 7°.
El viento se presentará del sector sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros a lo largo del día. Para la noche, rotará al sur con 33 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas de la misma intensidad.
Además se indica posibles tormentas a lo largo del diá y para la noche estará mayormente despejado. Para el viernes se pronostica una temperatura máxima de 27° Centígrados y la mínima de 10°.