Plaza Huincul: familias de egresados de jardín todavía no anotan a los nenes a la primaria

Habrá una nueva instancia de inscripción a principio de año, en este caso era digital, por la página web

La localidad es una de las que tiene mayor atraso en la inscripción a la escuela primaria. Según los datos oficiales, el 37% de los egresados de la sala de 5 años en toda la provincia, todavía no cumplen con la inscripción a la primaria y Plaza Huincul está en el registro de las más incumplidoras.

Entre el 10 y 14 de noviembre se concretaron las inscripciones de manera virtual para primer grado del nivel Primario. Un total de 9.023 egresados de salas de 5 años debieron inscribirse, restando aún el 37% de ellos que a la fecha no han realizado el trámite. Esta demora en el proceso es más notoria en algunas localidades como Plaza Huincul, Neuquén capital, Rincón de los Sauces y Plottier.

Desde la Coordinación de Niveles indicaron que en aquellas localidades en que solo se cuenta con una escuela primaria las familias no suelen realizar la inscripción de manera virtual, al igual que en contexto de ruralidad.



Un dato destacable es la disminución registrada en las matrículas en los últimos años. Esto obedecería a la baja registrada en la tasa de natalidad, que disminuyó entre 2015 y 2024 en un 43%. Las matrículas en los últimos cinco años en el nivel Inicial disminuyeron un 25%, lo que a su vez impactará a futuro en los demás niveles educativos.



Asimismo, desde la coordinación de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación se detalló que del 6 de octubre al 2 de noviembre se llevaron adelante las inscripciones al nivel secundario en toda la provincia, con división en prioridades de manera virtual.