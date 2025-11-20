Las UAF de Cutral Co celebraron el Día de la Tradición en el barrio Pampa

a actividad convocó a familias, niños, personal educativo y autoridades municipales

Este jueves 20, las Unidades de Atención Familiar (UAF) de Cutral Co llevaron adelante una celebración especial por el Día de la Tradición en el Minigimnasio del barrio Pampa. La actividad convocó a familias, niños, personal educativo y autoridades municipales, en una jornada dedicada a revalorizar las costumbres y expresiones culturales argentinas.

La secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo, destacó la importancia de retomar estos encuentros comunitarios que fortalecen el vínculo con la identidad local. “Fue una buena idea de las directoras volver a encontrarnos y festejar este día tan importante, donde debemos poner en valor nuestras costumbres y principalmente nuestros valores. Esperamos que todos puedan disfrutar lo que se organizó y los números musicales que presentarán”, expresó durante la apertura.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco subrayó el rol social que cumplen las UAF dentro de la comunidad. “Es muy importante que festejemos el Día de la Tradición, pero también que demos vida y cuidado a nuestros niños. Para eso están las UAF, para acompañar a las familias y a las mamás que trabajan. Contamos con cinco centros que brindan atención y cuidado a los chicos de distintos barrios, especialmente a los sectores más vulnerables y trabajadores, y queremos fortalecerlos con buenas educadoras, buenos alimentos y el cuidado que los niños merecen”, señaló.

La celebración incluyó presentaciones artísticas preparadas por las educadoras y los niños, además de actividades recreativas que reunieron a toda la comunidad en un clima festivo.