La ampliación de la Unidad de Detención 22 fue adjudicada y estará lista en un año

Hasta que se finalice, muchas personas acusadas de diferentes delitos estarán con prisión domiciliaria

El gobierno de la provincia avanza con la construcción del nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención Nº 22 (U22) de Cutral Co.

Esta obra resulta estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario provincial y tendrá un impacto directo sobre el sistema judicial ya que en los últimos meses y durante un año más, muchas personas acusadas de cometer graves delitos, estarán en sus casas con prisión domiciliaria ante la imposibilidad de alojar a más individuos en la U22, la U21 y las comisarías de la zona.

La ejecución del proyecto fue adjudicada a la empresa DINALE S.A. – Lemiro Pablo Pietroboni S.A. UTE.

La obra tiene un plazo de 365 días corridos e involucra una superficie cubierta de 3.068 metros cuadrados. El nuevo pabellón se desarrolla dentro del predio de 46.504 metros cuadrados donde funciona la U22, en el parque industrial de Cutral Co.

El pabellón tendrá capacidad de alojamiento para 26 detenidos. La obra incluye la construcción de infraestructura de seguridad especializada.

El proyecto detalla que la planta baja albergará el sector de detenidos, con acceso a 12 celdas, cada una con sanitarios, y una celda de aislamiento también con sanitarios. Se sumarán un salón con cocina, un patio de día, espacio de vigilancia, un sector de duchas y un baño público. También contará con una enfermería y una oficina de entrevistas, y un sector de visitas con espacio de vigilancia.

En la planta alta se ubicará otro sector de detenidos, con 14 celdas, cada una con sanitarios. La estructura complementaria incluye una sala de monitoreo, un piso técnico, salas de racks, salas de máquinas, un playón de tanques y la incorporación de siete garitas de vigilancia.

El nuevo pabellón se implantará en el sector sur del lote de la U22. Contará con un sistema propio de seguridad perimetral compuesto por murallas, cercos y garitas de vigilancia.

La adjudicación ocurre en el marco del plan de infraestructura penitenciaria y tras la aprobación de la Ley de Emergencia Penitenciaria. La U22 es una de las cárceles que será ampliada ante la emergencia carcelaria.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, ha indicado que la arquitectura carcelaria de máxima seguridad requiere una calidad de construcción especial debido a las medidas estrictas de seguridad.

El objetivo de estos trabajos es mejorar las condiciones de alojamiento, garantizar trato digno a las personas privadas de la libertad y fortalecer la seguridad. Con estas obras finalizadas y en ejecución, se estima que la provincia superará las 1.100 plazas de alojamiento al finalizar la gestión, dejando un margen para el crecimiento de la población carcelaria.