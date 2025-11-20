Impacta Neuquén: Se anunciaron los 15 emprendimientos 2025

Pluspetrol lleva comprometidos 3 millones de dólares en la provincia durante 2025 en la estrategia de Responsabilidad Social.

Ya se dieron a conocer los 15 emprendimientos que serán financiados por IMPACTA Neuquén 2025, el programa neuquino de desarrollo Emprendedor Sostenible.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno neuuqino, Pluspetrol Argentina y Fundación Empretec, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de emprendimientos que generen ingresos económicos y un impacto positivo en el netorno ssocial y ambiental.

El evento se realizó en el salón de Domuyo y fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, y el country manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder, quien expresó “desde Plusetrol estamos orgullosos de impulsar Impacta Neuquén con la Provincia y Fundación Empretec, es una oportunidad única para que los emprendedores de Neuquén desarrollen iniciativas con un enfoque en el impacto social y amiental, fortaleciendo así la economía locla y promoviendo un futuro sostenible”.

Principales Características del Programa:

· Convocatoria Abierta: Se llevaron a cabo actividades presenciales en Neuquén Capital, Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes, con la participación de más de 350 emprendedores de toda la provincia.

· Formación Intensiva: En la primera etapa de formación virtual, se seleccionaron 25 emprendimientos que participaron en un taller intensivo (Taller EMPRETEC) en agosto en Chos Malal.

· Desarrollo de Emprendimientos de Triple Impacto: Los emprendimientos promovidos abordan problemáticas sociales y ambientales mediante modelos de negocio sostenibles, priorizando energías renovables, prácticas de economía circular y criterios de inclusión social.

· Financiamiento y Asesoramiento: Pluspetrol ha destinado un aporte cercano a USD 250.000 para consultoría, viáticos y financiamiento de los emprendimientos seleccionados.

Este proyecto integra la estrategia de Responsabilidad Social de Pluspetrol, en la que lleva comprometidos USD 3 Millones de inversión social para la provincia de Neuquén durante 2025 en numerosos proyectos estructurados en los tres ejes que componen su estrategia de responsabilidad social: educación, producción y fortalecimiento institucional, complementando así su importante actividad como operador clave en el desarrollo energético de la provincia y del país.