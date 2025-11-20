Hubo un choque entre una camioneta y un auto en Cutral Co

Este jueves, pasadas las 14 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Irigoyen y Cánepa, en el barrio Unión de Cutral Co, que involucró a una camioneta Toyota negra y a un Peugeot 206 rojo.
Al lugar acudieron de inmediato los Bomberos Voluntarios, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos y trabajaron en la prevención de riesgos, mientras se aguardaba la llegada del personal de salud y de la policía.
Si bien todavía no se conocen las causas que originaron la colisión, testigos señalaron que el impacto se produjo en plena bocacalle y que uno de los vehículos terminó con daños visibles en su parte frontal. Los bomberos aseguraron la zona y colaboraron con las tareas iniciales de auxilio.