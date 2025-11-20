El Banco Mundial aprobó 150 millones de dólares para obras en Neuquén

El Banco Mundial aprobó este jueves un financiamiento de 150 millones de dólares para la provincia del Neuquén, destinado a mejorar la infraestructura, promover el turismo sostenible y fortalecer las economías regionales. La inversión permitirá avanzar en proyectos considerados claves por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, con impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico.
Figueroa destacó que “el turismo es el segundo motor del desarrollo neuquino, después del energético”, y señaló que este aporte consolida un “círculo virtuoso” basado en la mejora de la calidad de vida y un crecimiento equilibrado. Asimismo, subrayó el rol del Banco Mundial como “un socio confiable” para ampliar y fortalecer el sector.
Según estimaciones oficiales, el programa beneficiará a un millón de personas entre residentes y turistas, y de forma particular alcanzará a 300.000 habitantes de las regiones de Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén.
Conectividad, desarrollo turístico e integración binacional
El proyecto contempla la pavimentación de rutas estratégicas para mejorar la accesibilidad a destinos turísticos y favorecer la integración con Chile. Entre las obras previstas se encuentran:
- Pavimentación de la Ruta Provincial 65, entre La Confluencia y el tramo en ejecución hacia Villa Traful.
- Mejoras en la Ruta Provincial 63, desde su empalme con la Ruta Nacional 40 hasta Villa Meliquina.
- Pavimentación de la Ruta Provincial 54, que permitirá el acceso por asfalto a Manzano Amargo.
Además, se elaborará el proyecto de preinversión para la futura pavimentación del camino que conduce al Paso Internacional Pichachén, a fin de unir por asfalto el Alto Neuquén con la región chilena del Biobío.
Obras turísticas y fortalecimiento productivo
El financiamiento incluye la ejecución de parques ribereños en Villa Traful y Aluminé, así como planes de ordenamiento territorial en Manzano Amargo y Villa Lago Meliquina. También se construirán tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes, con el objetivo de impulsar la producción local.
Prevención de incendios y promoción de la inclusión
El proyecto incorpora medidas de gestión de riesgos enfocadas en la prevención y respuesta ante incendios forestales, mediante sistemas de alerta temprana, mejoras en la gestión de datos y la incorporación de equipamiento especializado, incluyendo aeronaves. La inversión destinada al Sistema Provincial de Manejo del Fuego asciende a 6 millones de dólares.
Asimismo, se prevé fortalecer capacidades institucionales, promover el desarrollo de emprendedores y ampliar oportunidades para mujeres y jóvenes, con programas de capacitación técnica y apoyo a emprendimientos liderados por mujeres.
La directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay destacó que invertir en turismo “promueve la creación de empleo local, aumenta las oportunidades para los residentes y potencia el crecimiento de la economía provincial”.