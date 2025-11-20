El Banco Mundial aprobó 150 millones de dólares para obras en Neuquén

La inversión permitirá avanzar en proyectos considerados claves por la gestión del gobernador Rolando Figueroa

El Banco Mundial aprobó este jueves un financiamiento de 150 millones de dólares para la provincia del Neuquén, destinado a mejorar la infraestructura, promover el turismo sostenible y fortalecer las economías regionales. La inversión permitirá avanzar en proyectos considerados claves por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, con impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico.

Figueroa destacó que “el turismo es el segundo motor del desarrollo neuquino, después del energético”, y señaló que este aporte consolida un “círculo virtuoso” basado en la mejora de la calidad de vida y un crecimiento equilibrado. Asimismo, subrayó el rol del Banco Mundial como “un socio confiable” para ampliar y fortalecer el sector.

Según estimaciones oficiales, el programa beneficiará a un millón de personas entre residentes y turistas, y de forma particular alcanzará a 300.000 habitantes de las regiones de Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén.

Conectividad, desarrollo turístico e integración binacional

El proyecto contempla la pavimentación de rutas estratégicas para mejorar la accesibilidad a destinos turísticos y favorecer la integración con Chile. Entre las obras previstas se encuentran:

Pavimentación de la Ruta Provincial 65 , entre La Confluencia y el tramo en ejecución hacia Villa Traful.

, entre La Confluencia y el tramo en ejecución hacia Villa Traful. Mejoras en la Ruta Provincial 63 , desde su empalme con la Ruta Nacional 40 hasta Villa Meliquina.

, desde su empalme con la Ruta Nacional 40 hasta Villa Meliquina. Pavimentación de la Ruta Provincial 54, que permitirá el acceso por asfalto a Manzano Amargo.

Además, se elaborará el proyecto de preinversión para la futura pavimentación del camino que conduce al Paso Internacional Pichachén, a fin de unir por asfalto el Alto Neuquén con la región chilena del Biobío.

Obras turísticas y fortalecimiento productivo

El financiamiento incluye la ejecución de parques ribereños en Villa Traful y Aluminé, así como planes de ordenamiento territorial en Manzano Amargo y Villa Lago Meliquina. También se construirán tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes, con el objetivo de impulsar la producción local.

Prevención de incendios y promoción de la inclusión

El proyecto incorpora medidas de gestión de riesgos enfocadas en la prevención y respuesta ante incendios forestales, mediante sistemas de alerta temprana, mejoras en la gestión de datos y la incorporación de equipamiento especializado, incluyendo aeronaves. La inversión destinada al Sistema Provincial de Manejo del Fuego asciende a 6 millones de dólares.

Asimismo, se prevé fortalecer capacidades institucionales, promover el desarrollo de emprendedores y ampliar oportunidades para mujeres y jóvenes, con programas de capacitación técnica y apoyo a emprendimientos liderados por mujeres.

La directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay destacó que invertir en turismo “promueve la creación de empleo local, aumenta las oportunidades para los residentes y potencia el crecimiento de la economía provincial”.