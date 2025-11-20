El ballet de Petrolero celebra su 46° aniversario con una muestra anual

El evento reunirá a todas las categorías que integran la compañía: infantiles, juveniles, mayores y adultos

La Compañía de Danza Petrolero Argentino realizará su muestra anual el próximo miércoles 26 de noviembre, a las 20 horas, en el Centro Cultural de Cutral Co, en el marco de la celebración por sus 46 años de trayectoria en la región.

El evento reunirá a todas las categorías que integran la compañía —infantiles, juveniles, mayores y adultos— en una presentación que busca reflejar el trabajo desarrollado durante el año y mostrar la evolución artística de cada grupo.

La presentación será con entrada libre y gratuita, lo que permitirá que toda la comunidad pueda participar y disfrutar del espectáculo.