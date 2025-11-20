Buscan testigos del accidente: un camión embistió a un auto estacionado en Plaza Huincul

Un camión de carga embistió a un automóvil que se encontraba estacionado.

Un incidente vial ocurrido en la avenida Keidel de Plaza Huincul dejó daños materiales y generó preocupación entre los vecinos. Un camión de carga embistió a un automóvil que se encontraba estacionado sobre la avenida y terminó arrastrándolo varios metros, impactando también contra un árbol del sector.

La conductora del vehículo, Glenda Hansson, se encontraba dentro del auto al momento del choque. Según relató, vivió momentos de temor cuando el camión la golpeó y desplazó su vehículo sin posibilidad de maniobrar o descender.

Tras el siniestro, Hansson fue trasladada a la guardia del hospital zonal donde recibió asistencia médica. Más tarde, compartió públicamente imágenes y detalles de los daños ocasionados en su automóvil, y solicitó colaboración a quienes pudieran haber presenciado el hecho.

Se buscan testigos que permitan esclarecer cómo se produjo el impacto y determinar posibles responsabilidades.