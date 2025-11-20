Atardecer Feliz participó de los Juegos Culturales

Compitieron en diversas disciplinas artísticas.

La delegación de Plaza Huincul tuvo una sobresaliente actuación en la instancia provincial de los Juegos Culturales, donde representantes del grupo Atardecer Feliz compitieron en diversas disciplinas artísticas.

En Danzas Grupales, el conjunto local realizó una presentación sólida y recibió el reconocimiento del público y de los organizadores. En Pareja de Danza Individual, Edith Poblete y Aldo Mercapides mostraron un notable desempeño, al igual que Edith Poblete, quien también participó en la categoría Danza Solista.

La disciplina literaria contó con la participación de Marisa Sepúlveda en Poesía, mientras que en Artes Visuales representaron a la ciudad Herminia Cevallos y Rina Almendra, ambas exhibiendo trabajos que destacaron por su técnica y creatividad.

En Canto Solista, Pablo Painevilo llevó la voz de Plaza Huincul al escenario provincial, sumándose a la presencia artística de la delegación.

Desde la coordinación local se expresaron felicitaciones a todos los participantes por su compromiso, esfuerzo y dedicación durante todo el proceso. También agradecieron a los organizadores por el acompañamiento y por generar espacios que promueven el arte y la cultura en la región.