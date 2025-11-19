Policía Federal informó que los allanamientos en el barrio San Martín de Cutral Co fueron positivos

Detuvieron a una mujer identificada como "Reina Blanca" a la se la sindica como líder de una banda de narcotráfico

Tras la polémica generada por vecinos del barrio San Martín que aseguraron que se les allanó de manera equivocada, se emitió un comunicado oficial de la policía federal.

En la información se reportó que se apresó a la mujer apodada “Reina Blanca”, investigada por manejar la comercialización de drogas y también de armas de fuego en la comarca Cutral Co y Plaza Huincul.

En un operativo que se concentró en el barrio General San Martín, se allanaron casi una veintena de domicilios y fueron apresadas 24 personas. Los procedimientos fueron supervisados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

De acuerdo a lo informado por la Policía Federal, el inicio de la investigación tuvo relación con denuncias anónimas de vecinos sobre la venta de estupefacientes y presencia de jóvenes que son parte de la red de ventas, quienes se encargaban de vigilar una amplia zona y amenazar al resto de los habitantes.

El barrio San Martín es un barrio compuesto por varios edificios de departamentos construidos en la década de los 80, que tradicionalmente no fue foco de actividades delictivas pero que en los últimos años si registra un alto índice de inseguridad.

La policía federal determinó que los integrantes de la banda criminal comercializaban drogas y también armas de fuego a delincuentes que se acercaban en distintos horarios. Al respecto, indicaron que “dentro de un complejo habitacional se detectaron 18 unidades funcionales vinculadas a la banda, utilizadas para el acopio de armamento y sustancias ilícitas”.

En este marco, los allanamientos simultáneos se concentraron en los monoblocks del barrio General San Martín y en domicilios situados sobre las calles Ejército Argentino y San José y otros puntos de Cutral Co.

El despliegue policial permitió la detención de la principal sospechosa, la Reina Blanca y otras 11 mujeres, además de 12 hombres. En la mayoría de los casos, todos cuentan con un frondoso prontuario y en otros no, porque como ya se informó se demoró al excandidato a diputado por la Libertad Avanza, Carlos Figueroa.

En cuanto al resultado de los secuestros, se incautaron dos pistolas de 9 y 22 milímetros, un revólver calibre 38 y un pistolón calibre 14. También se secuestraron más de dos centenares de cartuchos de diverso calibre y envoltorios con cocaína y marihuana listos para su venta.