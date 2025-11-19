Plaza Huincul: Vandalizaron el parque Carlos Rivadulla

Con daños en el playon deportivo

En la jornada de ayer se registraron hechos de vandalismo sobre un sector del parque Carlos Rivadulla que ya había sido reparado en el mes de octubre.

Se trata del cerco perimetral que se encuentra en el playón deportivo que había sufrido daños en el pasado mes de octubre y había sido reparado.



Desde el Ejecutivo Municipal insta a la comunidad a colaborar en la protección y preservación de los espacios públicos y los recursos de la ciudadanía, como así también a denunciar y desalentar cualquier tipo de acción o actitud con intenciones de causar daños.