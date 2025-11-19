Plaza Huincul invita al último taller de comunidad anfitriona

Capacitación de Plaza Huincul anunció la realización de la última charla–taller del año denominada “Marketing Digital: Huincul se muestra”, que tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, de 15 a 18 horas, en su sede ubicada en Avenida del Libertador 517, en el barrio Central.

La capacitación estará a cargo de Andrea del Pilar Vauthay, referente en comunicación y creadora del proyecto “Descubrí tu destino”, quien brindará un encuentro orientado a desarrollar herramientas prácticas de marketing digital aplicadas al posicionamiento turístico local. Desde el área organizadora destacaron que el propósito central es fortalecer la identidad de la ciudad y promover que los asistentes se conviertan en difusores activos del destino.

El taller está dirigido a estudiantes de la Tecnicatura en Servicios Turísticos, estudiantes y docentes de todos los niveles, comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios, personal municipal y a cualquier persona interesada en la temática.

Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados al marketing digital, el comportamiento del consumidor online, el uso estratégico de redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, y la elaboración de una mini campaña digital. Además, se incluirán dinámicas grupales destinadas a aplicar los conocimientos en situaciones prácticas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen participar pueden asegurar su lugar completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/kdocKuoocvghug5b7