Piden colaborar una vez más con una vecina de Cutral Co

El llamado a la solidaridad es para Gabi Carro que continúa atravesando una enfermedad.

Una vez más, familiares de Gabi Carro, solicitaron la solidaridad de la comunidad para colaborar con los gastos que demandan su cuidado.

Ante la respuesta y colaboración que hubo en otras oportunidades, es que resolvieron volver a solicitar ayuda.

El siguiente es el texto: “Me comunico otra vez con ustedes para pedirles, por favor, difusión para ayudar a Gabi Carro. Gracias a Dios ella está mejor, luego de la gran recaída que sufrió y que la hizo regresar a terapia intensiva en julio. Hoy en día ya está a punto de ir a la clínica de rehabilitación Madre Teresa en Neuquén. Su familia pide ayuda para poder costear los gastos de cuidado de Gabi, como asi también las buenas intenciones y oraciones para ella. Les agradecemos mucho toda la ayuda y cada palabra de cariño, oraciones y buenas intenciones”.