Neuquén invierte USD 11 millones en equipamiento tecnológico para modernizar el sistema educativo

El programa alcanzará a más de 163.000 estudiantes de 686 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario

El gobierno de Neuquén presentó el Plan Pehuén, una iniciativa que marca la inversión más grande en tecnología educativa de la historia provincial, con un monto inicial de 11 millones de dólares destinados a equipamiento, herramientas digitales y conectividad para las escuelas de todos los niveles. La mitad de los fondos será aportada por YPF y la otra mitad por el Estado neuquino.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa en el Espacio Duam, acompañado por la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy. Figueroa destacó la magnitud del plan y la decisión de fortalecer el rol de la ciencia y la innovación en las políticas públicas. Además, confirmó que Joaquín Perrén, referente del Conicet y docente universitario, presidirá la Agencia de Innovación y Desarrollo de la provincia.

Para garantizar eficiencia, transparencia y mejores precios, la provincia se asoció con Cancillería Argentina y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), encargada de gestionar las compras internacionales. Según lo informado, el equipamiento comenzará a llegar a partir de abril del próximo año.

Equipamiento y alcance del plan

El Plan Pehuén busca reducir la brecha digital y promover la inclusión tecnológica en las escuelas. La inversión permitirá adquirir:

42.500 netbooks educativas

9.000 tablets

450 pantallas interactivas

1.000 robots educativos programables

2.950 kits de programación Microbit + sensores

363 impresoras 3D

2.600 muebles de guarda y carga para dispositivos

El programa alcanzará a más de 163.000 estudiantes de 686 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, priorizando instituciones sin equipamiento adecuado.

La ministra Martínez señaló que este es el primer plan integral de reducción de la brecha digital en la provincia, y recordó que durante el último año ya se instalaron más de 250 antenas nuevas, que elevaron la conectividad escolar promedio de 7 a 70 megas. Con la llegada del equipamiento, se requerirá una nueva ampliación en la infraestructura de conectividad.

Capacitación docente: Escuela Digital Neuquina

El subsecretario Lucas Godoy anunció el lanzamiento de la Escuela Digital Neuquina, una plataforma asincrónica y autoevaluativa disponible desde el 26 de noviembre, que ofrecerá capacitaciones con puntaje docente sobre el uso pedagógico de los dispositivos digitales.

La distribución de la tecnología se realizará de acuerdo al nivel educativo:

En Inicial , se entregarán tablets y robots educativos.

, se entregarán tablets y robots educativos. En Primario , computadoras portátiles.

, computadoras portátiles. En Secundario, dispositivos completos que acompañen procesos de mayor complejidad.

Un salto tecnológico con impacto pedagógico

El Plan Pehuén busca no solo incorporar tecnología sino consolidarla como herramienta transversal para mejorar la alfabetización y promover nuevas competencias. También pretende reducir desigualdades entre zonas urbanas y rurales, garantizando igualdad de oportunidades educativas.

“Iniciamos un proceso de modernización que requiere continuidad y compromiso colectivo”, sostuvo Figueroa, destacando que la agenda educativa del siglo XXI avanza gracias a la coordinación entre diferentes organismos y sectores.

Con esta inversión, Neuquén se posiciona entre las provincias con mayor proyección en innovación educativa, dando un paso significativo hacia un sistema más moderno, accesible y equitativo.