Lautaro Busi MVP de la fecha y ya piensa en el Máster Final

Lautaro Busi está escribiendo su propia historia . Dos meses después de proclamarse campeón regional de Menores Sub-12, el pibe de Cutral Co volvió a dar la nota grande en categoría abierta y se llevó todo.El domingo, en la 8ª y última fecha del Circuito Oficial World Padel Center Patagonia 2025.

Lautaro de tan solo 12 años y Matías Meriño se consagraron campeones de 7ª Libre al derrotar en la final a Gustavo Arrarás y Juan Ignacio Vásquez por un contundente 6-3 y 6-3.

El broche de oro llegó al final de los tres días de competencia: Lautaro fue elegido MVP de la fecha, un premio que generó sorpresa y admiración entre todos los presentes. Su nivel, madurez táctica y despliegue físico durante todo el fin de semana dejaron sin palabras a jugadores, entrenadores y público.

Gracias a este título, tanto Lautaro como Matías clasificaron al Máster Final de diciembre, donde se enfrentarán a los 16 mejores jugadores del año en la región.