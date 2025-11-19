Lanzan una campaña solidaria navideña para acompañar a familias de la comarca

La Agrupación Solidaria “Siempre Ayudando” inició una nueva campaña navideña con el objetivo de reunir alimentos típicos de las fiestas, juguetes y golosinas para preparar bolsas que serán distribuidas por Papá Noel en distintos sectores de Cutral Co.

La convocatoria busca recolectar budines, pan dulces, garrapiñadas, turrones y Mantecol, además de juguetes nuevos o en buen estado y golosinas para niñas y niños. Desde la organización destacaron que, como todos los años, la iniciativa surge de la necesidad de acompañar a familias que atraviesan situaciones económicas difíciles y garantizar que la celebración navideña llegue a cada hogar.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 299-4016724 y 299-6276399, donde también se coordina la entrega de los aportes.

La agrupación viene realizando diversas actividades solidarias a lo largo del año y, en esta ocasión, vuelve a convocar a la comunidad para sumarse a una propuesta que combina la solidaridad con el espíritu navideño.