La UTN reconoció a alumnos que completaron cursos del Proyecto GenEra

Un nuevo grupo de estudiantes de 6º año de las EPET Nº 1 y Nº 10 recibió sus certificados

Un nuevo grupo de estudiantes de 6º año de las EPET Nº 1 y Nº 10 recibió sus certificados de formación en el marco del Proyecto GenEra, la iniciativa conjunta entre la UTN Facultad Regional del Neuquén —a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura—, Tecpetrol y Vista Energy, destinada a fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y la industria hidrocarburífera.

Las entregas se realizaron en el Centro de Estudios Terciarios y Universitarios (CETU) de Cutral Co, donde los jóvenes completaron tres propuestas formativas claves para su futuro académico y laboral: “Introducción a la Industria Hidrocarburífera”, “Formación básica de Operador en Planta de Tratamiento de Gas” y “Matemática: Un puente hacia la universidad”.

En representación de la UTN FRN participaron el decano, Ing. Pablo Licovsky, y la integrante de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, Ailén Vázquez. Ambos destacaron la importancia de generar espacios de formación que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos vinculados al sector productivo energético, uno de los principales motores económicos de la región.

Desde la organización remarcaron que estas capacitaciones buscan impulsar el desarrollo local mediante propuestas que conectan directamente a los jóvenes con las demandas actuales de la industria, ampliando así sus oportunidades de inserción futura.