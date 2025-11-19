Invitan a jornada de salud, vacunación y memoria por el mes del orgullo LGBTIQNB+

En el marco del Mes del Orgullo LGBTIQNB+ en Argentina, este jueves 20 de noviembre a las 11:00 se realizará una jornada integral de salud e inmunizaciones en el espacio verde del Hospital local. La actividad, abierta a toda la comunidad, propone articular promoción de la salud, memoria histórica y participación ciudadana.
El encuentro incluirá la lectura de poesías, intervenciones musicales y la proyección de fragmentos del Archivo Histórico de la Memoria Trans, un registro fundamental para la visibilización de las identidades trans y travestis en el país. Según adelantaron desde la organización, el objetivo es “reconocer nuestras historias, fortalecer derechos y construir espacios de cuidado colectivo”.
Durante la jornada, personal del Hospital y del Programa de Diversidad de Neuquén llevará adelante la actualización de esquemas vacunatorios para todas las edades, mientras que el servicio de Consultas y Testeos Rápidos de VIH instalará un punto de atención para quienes deseen realizarse pruebas en forma rápida, confidencial y gratuita. Desde el equipo de salud remarcaron la importancia de acercar estos dispositivos a la comunidad para promover la prevención, el acceso a derechos y la reducción de barreras sanitarias.