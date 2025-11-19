Habilitan un espacio de contención para estudiantes en Plaza Huincul

Busca atender una demanda creciente vinculada al estrés académico, la sobrecarga diaria y las dificultades personales que atraviesan jóvenes y adultos en formación.

Capacitación de Plaza Huincul puso en marcha un Espacio de Contención destinado a estudiantes, con el objetivo de ofrecer acompañamiento emocional y herramientas que contribuyan a su bienestar. La iniciativa busca atender una demanda creciente vinculada al estrés académico, la sobrecarga diaria y las dificultades personales que atraviesan jóvenes y adultos en formación.

El dispositivo está a cargo de la licenciada Julieta Perotti y la psicóloga social Paula Basualdo, quienes brindan un entorno seguro para que los asistentes puedan hablar, reflexionar y trabajar en su autocuidado. De acuerdo con lo informado por el área, el servicio está orientado a generar un espacio de escucha activa, contención y orientación, especialmente en momentos en que la vida estudiantil presenta desafíos que muchas veces no encuentran respuesta en los ámbitos tradicionales.

El espacio funcionará los martes de 17:30 a 19:30 y los miércoles de 16:00 a 18:00, en dependencias de la subsecretaría de Capacitación. Desde el organismo destacaron que no se requiere experiencia previa ni ningún tipo de trámite complejo para acceder al servicio, y alentaron a estudiantes de todos los niveles a acercarse si necesitan apoyo.

Para consultas o mayor información, se encuentra disponible el teléfono 299 5351518.