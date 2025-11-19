Escuela 269: alumnos y vecinos impulsan la forestación y buscan fondos para mejorar el riego

Se encuentran reuniendo fondos para comprar un tanque australiano, que facilitaría el almacenamiento y la distribución del agua en el predio.

Alumnos y docentes de la escuela 269 de Filli Dei Norte, en Cutral Co, llevan adelante un proyecto de forestación que desde el invierno pasado permitió la plantación de más de cien árboles, además de parras y variedades de flores en el predio escolar. La iniciativa, que nació como una propuesta educativa orientada al cuidado del ambiente, se convirtió en un trabajo comunitario que involucra a familias y vecinos del sector.

Desde que comenzó la temporada fría, el grupo sostuvo el riego de manera manual, utilizando baldes y mangueras para garantizar la supervivencia de las nuevas plantas. Sin embargo, ante la llegada del verano y las altas temperaturas que caracterizan a la región, advirtieron la necesidad de contar con un sistema más eficiente que permita asegurar el abastecimiento de agua durante los meses críticos.

Por este motivo, se encuentran reuniendo fondos para comprar un tanque australiano, que facilitaría el almacenamiento y la distribución del agua en el predio. La comunidad educativa inició una campaña solidaria para alcanzar ese objetivo y, como parte de las acciones de financiamiento, puso a la venta cremas de jarilla y de rosa mosqueta elaboradas localmente.

Las cremas de jarilla son reconocidas por sus propiedades para aliviar dolores musculares, óseos y articulares, mientras que las de rosa mosqueta se utilizan por sus beneficios regenerativos, antiarrugas y cicatrizantes. Quienes deseen colaborar con la compra del tanque o adquirir los productos pueden comunicarse al número 299-4556759.

Desde la escuela destacaron el rol de los estudiantes en el sostenimiento de la forestación y remarcaron que el proyecto “no solo embellece el entorno, sino que también enseña el valor del trabajo colectivo y el cuidado del ambiente”.