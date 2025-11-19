Cutral Co: chocaron una moto y un auto en el barrio Unión y derivaron a un hombre al hospital

El incidente de tránsito ocurrió esta mañana, alrededor de las 9, en la intersección de Alem y Eduvina Godoy en el barrio Unión de Cutral Co. El motociclista fue derivado al hospital de Cutral Co.
Los participantes fueron una moticicleta de 110 centímetros cúbicos y un vehículo marca Volskwagen Voyage. Por razones que, por ahora, se desconocen, se produjo el impacto entre ambos rodados.
Hasta el lugar llegó el personal de Protección Civil, policía de Tránsito de Plaza Huincul y de la dirección municipal de Tránsito. Además, fue una dotación de bomberos voluntarios.