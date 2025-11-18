Secuestran en Zapala dosis de droga valuadas en $11 millones

La Policía del Neuquén llevó adelante un operativo antidrogas en Zapala que permitió desarticular puntos de venta de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y vehículos. El procedimiento dejó como resultado cuatro personas demoradas y la incautación de sustancias ilícitas valuadas en más de 11 millones de pesos.

El operativo fue ejecutado por la División Antinarcóticos Zapala, tras una denuncia ingresada a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”. A partir de esa información, la unidad desarrolló durante un mes diversas tareas investigativas que confirmaron la existencia de comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo. Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó las órdenes judiciales que habilitaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

Durante las diligencias se incautaron 259 gramos de cocaína, divididos en 518 dosis, con un valor estimado superior a los $11 millones. También se secuestraron 14 dosis de marihuana, 41 cápsulas utilizadas para estirar sustancias, $185.500 en efectivo, varios teléfonos celulares, un revólver calibre 32 y dos vehículos vinculados a la actividad ilícita.

Las cuatro personas demoradas quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones previstas en el marco de la Ley 23.737 de drogas.

Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron que este tipo de procedimientos contribuye a reducir la circulación de sustancias ilegales, fortalecer la prevención y responder a los reclamos de la comunidad.

En el operativo participaron ocho móviles y 34 efectivos pertenecientes a las Divisiones Antinarcóticos de Zapala, Chos Malal, Cutral Co y Añelo, que trabajaron de manera coordinada en el despliegue logístico y en las intervenciones judiciales.