Plaza Huincul: el ministro Nicolini viajó a la ciudad tras las agresiones al intendente

El incidente ocurrió el jueves 13, cuando el intendente Larraza y el secretario de Hacienda, Cancio, fueron amenazados y agredidos verbalmente

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, se trasladó este martes a Plaza Huincul para ponerse a disposición del Ejecutivo local, de la Justicia y de las fuerzas de seguridad luego de los hechos de violencia registrados durante una recorrida oficial.

El incidente ocurrió el jueves 13 de noviembre, cuando el intendente Claudio Larraza y el secretario de Hacienda y Obras Públicas, Alejandro Cancio, fueron amenazados y agredidos verbalmente mientras supervisaban el avance de la obra del Parque Integración.

Desde el municipio se informó que la gestión lleva adelante un ordenamiento de las obras públicas, con controles sobre avances y pagos, y que durante ese proceso se detectaron irregularidades desde el inicio del mandato. En ese marco, se calificó lo sucedido como un hecho “de extrema gravedad”.

El intendente Larraza agradeció la presencia del ministro y señaló que el acompañamiento del Gobierno provincial representa un respaldo institucional en medio de la situación. El Ejecutivo municipal, en tanto, indicó que el episodio será puesto a disposición de la Justicia para su esclarecimiento.

Por su parte, Nicolini remarcó la voluntad del Gobierno provincial de trabajar de manera conjunta con el municipio y las autoridades judiciales “para garantizar la protección institucional y personal de los funcionarios y resguardar la tranquilidad de la comunidad”.