Neuquén proclamó a sus nuevas autoridades nacionales electas

Recibieron los certificados que acreditan su cargo como senadores y diputados

En una ceremonia realizada este lunes por la tarde en el Centro de Convenciones Domuyo, la Junta Electoral Provincial entregó los diplomas a quienes resultaron electos en los comicios nacionales del pasado 26 de octubre. El acto contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, integrantes del gabinete provincial, autoridades municipales, legislativas y del Poder Judicial.

Durante la audiencia de proclamación, se oficializó a los representantes que asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación a partir de diciembre. Recibieron los certificados que acreditan su cargo como senadoras y senador nacionales la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, junto con Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos diputados nacionales actualmente en funciones.

Más tarde fue el turno de los diputados nacionales electos Karina Maureira, Gastón Riesco y Soledad Mondaca, quienes también recibieron sus diplomas durante la ceremonia.

En el marco del acto, la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, presentó conclusiones de un estudio elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) respecto al funcionamiento e implementación del sistema de Boleta Única Papel (BUP). La magistrada informó que en la jornada electoral se constituyeron 1.749 mesas, y que de un padrón total de 584.722 electores, 438.793 ciudadanos emitieron su voto, lo que representa una participación del 75,06%.

Además, Pandolfi destacó que no se registraron planteos posteriores al acto electoral ni durante el escrutinio, señalando un proceso ordenado y sin impugnaciones.

La proclamación dejó formalmente definidos a los nuevos representantes neuquinos que ocuparán sus bancas en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación desde el próximo período legislativo.