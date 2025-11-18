Municipio denunció a un hombre por vandalizar las cámaras de seguridad del barrio San Martín

En el barrio San Martín, donde la policía federal hizo múltiples allanamientos la semana pasada, dos hombres atentaron contra el sistema de vigilancia municipal.
No contaron con que las cámaras de videovigilancia cuentan con un sistema de seguridad que les permite seguir grabando.
El municipio de Cutral Co radicó una denuncia ante las autoridades policiales y judiciales porque se logró identificar a uno de los responsables.
“Estas cámaras cumplen un rol fundamental en la prevención, el cuidado de los espacios públicos y la seguridad de las vecinas y los vecinos. Repudiamos enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra un recurso comunitario destinado a proteger a toda la ciudadanía”, se expresó desde el municipio.