Lifune: Pasó una nueva fecha del torneo de predecima en Cutral Co

Se disputó la fecha 8 del torneo de predecima organizado por Lifune. Las zonas 6 y 7 tuvieron sus partidos en la cancha de Alianza el pasado fin de semana.
Zona 6
Club Plaza 2, Rivadavia 6
Goles de Rivadavia, Ciro Barrionuevo x3, Juan Manuel Tissera, Ian Leiva y Tiziano Mura
Alianza Celeste 9, Los Petroleritos 1
Lautaro Barros (LP)
Ciro Muñoz x2, Ciro Soto x2, Federico Calvo, Felipe Andrade, Mateo Martinez, Gennaro Seguel y Rodríguez Nehemias (Alianza)
Posiciones
1. Alianza Celeste 18 pts +33 (Clasificado)
2. Rivadavia 11 pts +5
3. Los Petroleritos 9 pts -10
4. Milrayitas 3 pts -12
5. Club Plaza 2 pts -16
Zona 7
Argentinos Jrs 1, Independientes 0
Gol de Romeo Namuncura
Petrolero 2, Alianza Blanco 0
Goles de Joaquin Vallejos
Posiciones
1. Argentinos Jrs 18 pts +7 (Clasificado)
2. Petrolero 14 pts +8 (Clasificado)
3. Independientes 8 pts -2
4. Alianza Blanco 4 pts -13