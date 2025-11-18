Lifune: Pasó una nueva fecha del torneo de predecima en Cutral Co

Se disputó en la cancha de Alianza

Se disputó la fecha 8 del torneo de predecima organizado por Lifune. Las zonas 6 y 7 tuvieron sus partidos en la cancha de Alianza el pasado fin de semana.

Zona 6

Club Plaza 2, Rivadavia 6

Goles de Rivadavia, Ciro Barrionuevo x3, Juan Manuel Tissera, Ian Leiva y Tiziano Mura 

Alianza Celeste 9, Los Petroleritos 1

Lautaro Barros (LP)

Ciro Muñoz x2, Ciro Soto x2, Federico Calvo, Felipe Andrade, Mateo Martinez, Gennaro Seguel y Rodríguez Nehemias (Alianza)

Posiciones

1. Alianza Celeste 18 pts +33 (Clasificado)

2. Rivadavia 11 pts +5

3. Los Petroleritos 9 pts -10

4. Milrayitas 3 pts -12

5. Club Plaza 2 pts -16

Zona 7

Argentinos Jrs 1, Independientes 0

Gol de Romeo Namuncura 

Petrolero 2, Alianza Blanco 0

Goles de Joaquin Vallejos

Posiciones

1. Argentinos Jrs 18 pts +7 (Clasificado)

2. Petrolero 14 pts +8 (Clasificado)

3. Independientes 8 pts -2

4. Alianza Blanco 4 pts -13