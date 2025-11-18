La E.P.A. 5 de Cutral Co realizará su muestra anual este martes

En las instalaciones del edificio escolar Nº 119

La Escuela para Adultos Nº 5 (E.P.A. Nº 5) de Cutral Co llevará adelante este martes 18, a partir de las 19 horas, su muestra anual 2025 en las instalaciones del edificio escolar Nº 119. El evento será abierto a toda la comunidad y permitirá conocer en detalle la oferta educativa que la institución proyecta para el próximo ciclo lectivo.

La muestra incluirá la presentación de los distintos trayectos formativos y talleres de capacitación laboral que ofrece dentro del marco de Formación Profesional. Entre ellos se encuentran los cursos de Peluquería; Asistente en Recursos Humanos; Auxiliar Administrativo Contable; Secretariado Administrativo Contable; Liquidación de Sueldos Multiconvenio; Especialización en Coloración de Cabello y los Talleres de Informática, una de las propuestas más demandadas por quienes buscan actualizar sus competencias digitales.