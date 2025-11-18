El Abuelazo lanza su 28° edición con mariachis y cuarteto

En el centro cultural José Héctor Rioseco

Este sábado 22 de noviembre, se realizará la 28° edición del Abuelazo. El evento comienza a las 10 hs en el Centro Cultural José Héctor Rioseco. La jornada tiene el objetivo de compartir un día junto a abuelas y abuelos.

Cronograma de Actividades

La actividad comenzará con un desayuno comunitario. Tras el desayuno, el programa incluye la presentación de Los Mariachis del Viento.

Luego de la música inicial, los asistentes disfrutarán de un almuerzo popular. Las celebraciones continuarán en el Parque de la Ciudad, donde se llevarán a cabo actividades recreativas al aire libre. Esta organización mantiene la forma de celebrar de cada año.

El escenario principal recibirá a Los Reyes del Cuarteto. Esta banda será el show principal del evento este 2025. Se espera que Los Reyes del Cuarteto hagan bailar y cantar a los asistentes. La cita es a partir de las 10 hs en el Centro Cultural José Héctor Rioseco.