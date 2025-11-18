Convocan a la segunda etapa del taller regional de Acción Climática en la Comarca

Neuquén anunció la realización de la segunda instancia del Taller Regional de Acción Climática correspondiente a la Región de la Comarca, en el marco de la Ley Provincial N.º 3.454, que establece la elaboración participativa del Plan de Acción Climática Provincial.
La actividad se llevará a cabo el 20 de noviembre a las 13:00 en el Salón de la Mutual Policial, ubicado en Belgrano 315, Cutral Co. La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general y a organizaciones de la sociedad civil interesadas en aportar al diseño de políticas públicas vinculadas a la adaptación y mitigación del cambio climático.
En esta etapa, se busca consolidar diagnósticos territoriales y recoger propuestas específicas de las localidades de Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito, con el objetivo de incorporar la visión regional en la planificación climática que impulsa el Gobierno provincial.