Convocan a la segunda etapa del taller regional de Acción Climática en la Comarca

En el Salón de la Mutual Policial, ubicado en Belgrano 315, Cutral Co

Neuquén anunció la realización de la segunda instancia del Taller Regional de Acción Climática correspondiente a la Región de la Comarca, en el marco de la Ley Provincial N.º 3.454, que establece la elaboración participativa del Plan de Acción Climática Provincial.

La actividad se llevará a cabo el 20 de noviembre a las 13:00 en el Salón de la Mutual Policial, ubicado en Belgrano 315, Cutral Co. La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general y a organizaciones de la sociedad civil interesadas en aportar al diseño de políticas públicas vinculadas a la adaptación y mitigación del cambio climático.

En esta etapa, se busca consolidar diagnósticos territoriales y recoger propuestas específicas de las localidades de Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito, con el objetivo de incorporar la visión regional en la planificación climática que impulsa el Gobierno provincial.