Convocan a docentes para una tecnicatura en Plaza Huincul

El plazo límite es el domingo 30 de noviembre, a las 13.

Desde la subsecretaría de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul se informó que se encuentra abierto el llamado a concurso docente para cubrir cargos en la carrera de Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) se hizo la convocatoria a profesionales interesados en postularse para el dictado de las siguientes unidades curriculares:

Inglés Técnico

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos

Prácticas Profesionalizantes II

Gestión de la Calidad

Se requiere personal docente con trayectoria en el sector industrial, marcada responsabilidad profesional y disposición para contribuir al crecimiento académico y técnico de los estudiantes.

Para la presentación de postulaciones: las personas interesadas deberán enviar la Planilla de Postulación para coordinación de módulos al correo concursotecnicaturas@gmail.com

Fecha límite: domingo 30 de noviembre de 2025, a las 13:00 h.

Las consultas vinculadas a la presentación de planillas se recibirán únicamente por correo electrónico (concursotecnicaturas@gmail.com) hasta el 26 de noviembre de 2025, a las 13:00 h.

Se indicó que esta propuesta formativa constituye una de las incorporaciones más recientes al catálogo de carreras y tecnicaturas que actualmente ofrece dicha dependencia municipal.

PLANILLA DE POSTULACIÓN:



https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2025/10/PLANILLA-DE-POSTULACION-ANEXO-2-DISPO-864-2023-DPES.doc