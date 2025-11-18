Comunidad mapuche impide el ingreso de maquinaria de YPF en Loma La Lata

La medida se efectivizó esta mañana, cuando autoridades mapuche del Consejo Zonal Xawvnko cerraron una tranquera de ingreso al yacimiento Loma La Lata, al que consideran parte del territorio comunitario del LOF KAXIPAYIÑ.

Desde la Confederación Mapuche se informó que esta medida se toma para impedir el ingreso de máquinas al sector. Fuentes cercanas a YPF confirmaron el conflicto.

En el lugar estuvo presente el escribano de Cutral Co, Leandro Zingoni, a pedido de YPF para tomar registro de la medida que había sido anunciada el día antes. Allí explicó que YPF quería dejar constancia de que no se puede acceder a la planta turbo expander y el sector de almacenes.

En sus redes sociales, la Confederación Mapuche informó que “las autoridades comunitarias que se encuentran amenazados por cientos de maquinarias que quieren ingresar a la fuerza y generan angustia a la vida comunitaria y que más allá que han llamado la atención a YPF y la provincia, ambos se niegan a hablar de daños o perjuicios y entienden que si durante décadas han hecho lo que quieren al interior del territorio, no cambiaran su conducta”.

Se anunció también que este miércoles continuaría la protesta a fin de que haya un diálogo para hablar de daños o perjuicios. En principio no hubo intervención de fuerzas policiales.