Comienza en Plaza Huincul el seminario sobre reclamos ante Defensa del Consumidor

Los asistentes podrán conocer qué establece la Ley de Defensa del Consumidor y cómo actuar correctamente en casos concretos que involucren reclamos, derechos y obligaciones.

El Centro de Formación Profesional N° 4 de Plaza Huincul anunció la realización de un seminario-taller sobre Reclamos ante Defensa del Consumidor, una capacitación gratuita y abierta al público que busca brindar herramientas prácticas tanto a usuarios como a proveedores y agentes relacionados con el organismo.

La propuesta, avalada por el Colegio de Profesionales, apunta a fortalecer el conocimiento sobre la normativa vigente y su aplicación en situaciones reales. Durante el desarrollo del taller, los asistentes podrán conocer qué establece la Ley de Defensa del Consumidor y cómo actuar correctamente en casos concretos que involucren reclamos, derechos y obligaciones.

El seminario estará a cargo de la Prof. Dra. Analia Almirón, especialista en la materia, y se dictará en tres encuentros de dos horas cada uno, de 15 a 17 horas. Para facilitar la participación, se conformaron dos grupos con fechas diferenciadas:

Primer grupo: 25 y 27 de noviembre, y 1 de diciembre.

25 y 27 de noviembre, y 1 de diciembre. Segundo grupo: 2, 3 y 5 de diciembre.

Desde la organización señalaron que los interesados podrán inscribirse en el grupo que mejor se adapte a su disponibilidad horaria.

Las clases tendrán lugar en la sede del CFP N° 4, ubicada en Azucena Maizani 670. La iniciativa se enmarca en el trabajo del centro de formación por ampliar el acceso a conocimientos vinculados a derechos ciudadanos y atención al consumidor.