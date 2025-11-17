Torneo Regional Amateur: Victoria de Alianza como local

Frente a Unión Alem Progresista

El equipo de Cutral Co jugó su último partido como local de la fase de grupos y logró sumar una nueva victoria frente a Unión Alem Progresista para continuar invicto en la competencia.

En un partido muy trabado y con mucho tiempo por parte del equipo visitante, Alianza no estuvo cómodo pero logró quedarse con la victoria por 2 a 0 gracias a los goles de Braian Gonzalez en el primer tiempo y Franco Gorian en el complemento.

Alianza lidera el grupo con 15 puntos, en segundo y tercer lugar se encuentra Patagonia y San Patricio con 6 puntos y cierra la tabla Unión Progresista con 3 puntos.

El próximo fin de semana, Alianza juega su último partido frente a San Patricio como visitante.