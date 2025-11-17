Producción de Plaza Huincul suspendió los trabajos de corte y enfardado

Por rotura de maquinaria

La subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar de Plaza Huincul informó que la enfardadora municipal sufrió una rotura que impide continuar con los trabajos previstos en los campos de la localidad.

A raíz de esta situación, quedaron suspendidos los cortes de alfalfa y las tareas de enfardado programadas para los próximos días. Desde el área explicaron que, hasta tanto se adquieran los repuestos necesarios para reparar la máquina, no se tomarán nuevos compromisos de trabajo.

Para consultas o mayor información, se encuentra disponible el número 299-5838481.