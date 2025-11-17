Pérfora luchó hasta el final, pero Atlético Regina empata la serie de Playoffs

Se define el miércoles en Plaza Huincul

En un encuentro cargado de tensión, emociones y un ambiente caldeado, el equipo de Atlético Regina logró llevarse el segundo juego de los Playoffs del PreFederal ante Pérfora por 65 a 60. La victoria del “Albo” en “La Calderita” obliga a la serie a definirse en un tercer y decisivo partido.

Pérfora, el conjunto visitante, demostró resiliencia al remontar una desventaja inicial abultada y mantener la paridad hasta los últimos minutos, en un partido que se vivió intensamente de principio a fin.

El partido comenzó con un dominio absoluto de Atlético Regina, que impuso un parcial de 10-0 en los primeros minutos. Pérfora, por su parte, tuvo serias dificultades para encontrar el camino al aro, tardando más de cuatro minutos en anotar sus primeros puntos. El conjunto visitante finalizó el cuarto en penalización. Pese a la abultada diferencia (24-8), Augusto Rossi (4 puntos) y Santiago Candia (3 puntos) fueron los encargados de sumar para el “Verde”.

Atlético Regina marcó 9 puntos, mientras que Pérfora tuvo un cuarto “recontrapositivo” anotando 15 puntos. La presión de Pérfora y las faltas acumuladas por el equipo local (el visitante forzó las tres faltas tempranas de Ruiz, Vicentín y Candia) permitieron que la visita se acercara significativamente en el marcador. Un triple de Nahuel Vicentín sobre el cierre ayudó a Pérfora a achicar la distancia, terminando la primera mitad con una diferencia de solo seis puntos (36-30). Luca Chiapela era el goleador del equipo hasta el medio tiempo, con 7 puntos.

El juego se mantuvo en una dinámica pareja, con Regina respondiendo a cada intento de achique de Pérfora, especialmente a través de los triples de Marcos Leal. Pérfora siguió castigando con faltas, llevando a jugadores clave de Regina (como Leal, Fagotti, y Desbat) y Chiapela, Ruiz, y Vicentín del lado visitante a acumular cuatro faltas cada uno. El cuarto finalizó 53 a 45 a favor del “Albo”, manteniendo una diferencia de ocho puntos.

El último periodo fue el más intenso. Pérfora siguió apretando, logrando reducir la ventaja a tan solo un punto (53-52) por primera vez en el partido. Incluso, el “Verde” logró irse arriba por dos puntos tras un triple, aunque Regina devolvió la gentileza rápidamente. La paridad se rompió en los momentos decisivos: a falta de 4:35 minutos, Santiago Candia cometió su quinta falta y fue expulsado, un golpe duro para Pérfora. A pesar de los esfuerzos y lograr empatar 60-60, Pérfora se vio obligado a cortar con faltas, y Regina aseguró la victoria desde la línea de tiros libres en los últimos segundos.

Varios jugadores del equipo visitante demostraron un alto nivel y liderazgo, manteniendo vivo el partido hasta el final:

Julián Ruiz (12): Fue el máximo anotador de Pérfora, culminando el encuentro con 12 puntos , además de contribuir con 3 rebotes y 6 asistencias . Ruiz fue clave en la ofensiva y forzó faltas, aunque también terminó comprometido con cuatro infracciones personales.

Fue el máximo anotador de Pérfora, culminando el encuentro con , además de contribuir con . Ruiz fue clave en la ofensiva y forzó faltas, aunque también terminó comprometido con cuatro infracciones personales. Luca Chiapela (7): Se destacó como goleador del equipo en la primera mitad y terminó el encuentro con 11 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia .

Se destacó como goleador del equipo en la primera mitad y terminó el encuentro con . Augusto Rossi (5): Reconocido como uno de los mejores jugadores del básquet regional, Rossi fue una constante amenaza de tres y logró anotar en momentos importantes.

Reconocido como uno de los mejores jugadores del básquet regional, Rossi fue una constante amenaza de tres y logró anotar en momentos importantes. Santiago Candia (8): A pesar de salir por cinco faltas cerca del final, Candia fue determinante para el acercamiento de Pérfora, siendo un jugador con “mucha personalidad”. Finalizó el encuentro con 7 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia .

A pesar de salir por cinco faltas cerca del final, Candia fue determinante para el acercamiento de Pérfora, siendo un jugador con “mucha personalidad”. Finalizó el encuentro con . Nahuel Vicentín (14): Al igual que sus compañeros, se cargó de faltas rápidamente (tres en el segundo cuarto). Contribuyó con 7 puntos, 1 rebote y 1 asistencia y mostró buena defensa con una tapa crucial en el último cuarto. Se mencionó que Candia (20 años), Fernández (20 años) y Caparroz (15 años) representan un futuro prometedor para el básquet regional.

Con este resultado, la serie se iguala y se definirá en un tercer juego que se disputará en la cancha de Pérfora, donde el equipo buscará sellar su clasificación.