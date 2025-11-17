LATAM reanudará los vuelos entre Neuquén y Santiago de Chile desde marzo de 2026

Comenzará a operar el 29 de marzo de 2026 con cuatro frecuencias semanales.

Funcionarios provinciales y autoridades de LATAM Airlines Chile anunciaron este lunes el regreso de la ruta aérea entre Neuquén y Santiago de Chile, que comenzará a operar el 29 de marzo de 2026 con cuatro frecuencias semanales. Los pasajes saldrán a la venta desde mañana.

El restablecimiento del servicio representa una oportunidad estratégica para el turismo neuquino, que busca consolidar su presencia en el mercado chileno y ampliar la llegada de visitantes internacionales. La provincia ya planifica acciones de promoción en Santiago para el próximo año.

Del anuncio participaron el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; los ministros Guillermo Koenig (Economía), Lucas Castelli (Trabajo) y Rubén Etcheverry (Planificación); la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet; y representantes de LATAM, el Consulado de Chile y Aeropuertos Argentina.

Una conexión estratégica y menos dependiente del clima

La ministra Esteves destacó que Neuquén mantiene seis pasos fronterizos con Chile, pero que en invierno la conectividad depende de las condiciones climáticas. “Con esta nueva ruta ya no vamos a depender exclusivamente del clima, sino que tendremos un vínculo aéreo permanente”, subrayó.

También remarcó el rol del trabajo público–privado en el desarrollo turístico y la importancia de incorporar a Santiago como un nuevo centro de conexiones internacionales.

Más turistas, más destinos

Fernández Capiet, presidente de NeuquénTur, señaló que la nueva conexión permitirá fortalecer la estrategia de promoción en Chile y ampliar las posibilidades de llegada de turistas de otras partes del mundo. “Vía el hub de LATAM, estos vuelos duplican las alternativas de arribar a Neuquén con una sola escala”, afirmó.

Según estimaciones oficiales, la ruta podría mover más de 25.000 pasajeros por año.

Desde LATAM, la gerenta comercial Florencia Scardaccione celebró la apertura de la ruta como “un hito para la compañía” y destacó que permitirá vincular al sur argentino con 31 destinos internacionales.

Más infraestructura en el aeropuerto

El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, resaltó que el aeropuerto de Neuquén alcanzó un récord histórico de pasajeros en octubre, lo que atribuyó al crecimiento sostenido de la provincia. Anunció además la construcción de un hotel dentro del predio, con una inversión de 18 millones de dólares y capacidad para 80 plazas.

También adelantó obras de ampliación en los controles de seguridad y áreas de embarque para mejorar la operación en horas pico.

Integración con Chile

El cónsul general de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott, celebró la iniciativa como un avance en la integración entre ambos países. Neuquén comparte casi 600 kilómetros de frontera con Chile y mantiene una intensa relación comercial, turística y sociocultural con las regiones vecinas.

NeuquénTur prevé realizar en 2025 nuevas acciones promocionales en Santiago para difundir los paisajes, propuestas culturales, gastronomía y productos turísticos de la provincia.