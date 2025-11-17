Huincul: comenzó el acompañamiento para estudiantes que adeudan materias en el POEC

Las y los estudiantes pueden presentarse entre las 8 y las 12 horas con una copia del programa de la materia que necesitan preparar.

Este lunes 17 de noviembre dio inicio el período de apoyo intensivo destinado a estudiantes del POEC que adeudan materias del nivel medio. La propuesta se desarrolla en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, en el barrio Central de Plaza Huincul.

Según informaron desde el área, las y los estudiantes pueden presentarse entre las 8 y las 12 horas con una copia del programa de la materia que necesitan preparar. Durante la tarde del mismo día ya estarán en condiciones de comenzar con el acompañamiento académico.

El espacio funcionará durante dos semanas, con el objetivo de brindar un refuerzo formativo intensivo que permita a los jóvenes completar los contenidos pendientes y alcanzar la aprobación de sus materias antes de finalizar el ciclo lectivo.

Para obtener más información o realizar consultas, se encuentra habilitada la línea telefónica 2995 35-1518.