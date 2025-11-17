Habrá atención reducida en el Ente Autárquico Intermunicipal, Enim

Es solo por este lunes, según se informó desde el organismo.

Desde el organismo intermunicipal, El Mangrullo, se informó que este lunes la atención al público será hasta las 12.

La medida se adoptó porque el personal de la institución participará de una jornada de capacitación y perfeccionamiento. Esto es con el objetivo de optimizar la calidad de los servicios que ofrece el ente autárquico intermunicipal, el Enim.

A raíz de esta formación es que la atención al público será hasta las 12 de este lunes. Desde el organismo, se agradeció la comprensión y se pidieron disculpas por las molestias que se puedan ocasionar.