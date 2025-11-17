Fiesta Nacional del Chivito: ¿cuánto cuestan las entradas y el bono?

Este año, el público podrá acceder a valores promocionales hasta el 20 de noviembre.

La organización de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción confirmó el inicio de la venta de entradas para la edición 2025, que se realizará los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Predio Ferial de Chos Malal.

Este año, el público podrá acceder a valores promocionales hasta el 20 de noviembre. La entrada individual tiene un costo de $25.000, mientras que el combo de tres entradas se ofrece a $60.000, representando una opción más económica para quienes planeen asistir en grupo o durante varias jornadas.

A partir del viernes 21, día de apertura del evento, la entrada en puerta tendrá un valor de $35.000.

Además, ya está disponible el Bono Contribución oficial de la Fiesta, que cuesta $80.000 y permite participar del tradicional gran sorteo. El bono —identificado con el número 2942-401580— incluye tres importantes premios:

Primer premio: una camioneta Toyota Hilux 4×4

una camioneta Segundo premio: 5 millones de pesos

Tercer premio: 3 millones de pesos

Las entradas y el bono pueden adquirirse en las oficinas de Ingresos Públicos, según informaron los organizadores.

La Fiesta Nacional del Chivito es uno de los eventos culturales y gastronómicos más convocantes del norte neuquino, reuniendo a miles de visitantes cada año con una propuesta que combina espectáculos artísticos, tradición criolla y la excelencia del chivito de la región.